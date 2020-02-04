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أول تعليق من السيسي على عودة الصيادين المحتجزين في اليمن

09:53 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
أول تعليق من السيسي على عودة الصيادين المحتجزين في اليمن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن.

وأضاف الرئيس السيسي إن تلك الجهود أسفرت على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج.

وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، مضيفا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
السيسي اليمن الصيادين المحتجزين

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