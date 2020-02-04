في ختام المعرض.. رئيس هيئة الكتاب يلتقط "سيلفي" مع أعضاء "أنا متطوع"

كتب - محمد عاطف:

التقط الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، "سيلفي" مع أعضاء مبادرة "أنا متطوع" وعدد من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في ختام أيام المعرض والذي استمر من ٢٢ يناير و حتى اليوم الثلاثاء.

وأعرب المتطوعون عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض هذا العام، مؤكدين أن التجربة تعد فريدة ومميزة.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، صباح اليوم، أن دولة اليونان ستحل كضيف شرف الدورة المقبلة (52) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووجهت عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده ضمن فعاليات ختام مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، الشكر لدولة السنغال على مشاركتها المتميزة في هذه الدورة؛ في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تخطي 3 ملايين زائر، محققا نجاحا كبيرا هذا العام، معربة عن أملها في إطالة مدة المعرض في الدورة القادمة.