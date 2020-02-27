أول هدية قيمة.. السعودية تهدي مصر كسوة الكعبة لعرضها بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عاطف:

تسلم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من السفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة للعام الماضي أهدتها المملكة العربية السعودية لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

وأكد العناني، أن كسوة الكعبة، تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنها أول هدية قيمة يتلقاها المتحف، وهي أروع هدية يستقبلها المتحف.

وأعرب العناني، عن ثقته في أن تحذو دول أخرى حذو المملكة العربية السعودية وتهدي متحف العاصمة أو المتاحف الأخرى المصرية قطعًا أثرية تعبر عن حضارتها.

وقال وزير الآثار، إن متحف العاصمة كان حلمًا تحول لحقيقة، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف العام الحالي وهو رسالة تقدمها مصر للعالم ، كجزء من صرح ثقافي ضخم وهو مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، حيث تضم دار أوبرا ومسارح ومتاحف عديدة.

وأضاف العناني: "يضم متحف العاصمة الإدارية قطعًا أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ، ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورًا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولًا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية". ​