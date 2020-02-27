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اليوم.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة

03:29 ص الخميس 27 فبراير 2020
اليوم.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة

الدكتور خالد العناني

كتب - محمد عاطف:

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءًا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف.

وذكرت الوزارة أن العرض المتحفي للمتحف، سيحكي تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورًا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولاً إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.

كما ستتخصص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة، عن طريق عرض مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.

متحف العاصمة الجديدة خالد العناني وزارة الآثار كسوة الكعبة
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