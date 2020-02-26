الإنتاج الحربي تنظم معرضا للشاحنات "ماز"

كتب - محمد سامي:

نظمت وزارة الإنتاج الحربي اليوم معرضًا للشاحنات "ماز" بمقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بحضور عدد من القيادات بوزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ووزارة التموين وبعض الشركات والجهات والمؤسسات التصنيعية بالمحافظات.

وتم خلال المعرض عرض الشاحنات "ماز" بطرازاتها المختلفة بهدف تسويقها للشركات والجهات والمؤسسات المختلفة التى تستخدم هذا النوع من الشاحنات وتبادل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية مع الشركات المصنعة للشاحنات لتطوير هذه الصناعة فى مصر ، كما يعد المعرض فرصة لتوقيع العقود والشراكات مع الشركات والجهات المختلفة العاملة فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الشاحنات "ماز" يتم تصنيعها بمصنع حلوان للآلات والمعدات ( مصنع ٩٩٩) الحربي بالتعاون مع شركة "ماز" البيلاروسية ، حيث يتم نقل التكنولوجيا البيلاروسية فى مجال تصنيع الشاحنات لـ(مصنع٩٩٩) الحربي وزيادة نسب المكون المحلى لها فى التصنيع من خلال الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفره به ، وذلك بهدف سد إحتياجات السوق المحلى وتوطين هذه الصناعة فى مصر بأحدث التكنولوجيات العالمية .