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وضع 32 شخصًا في الحجر الصحي بالعراق لاحتمالية إصابتهم بكورونا

05:42 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
وضع 32 شخصًا في الحجر الصحي بالعراق لاحتمالية إصابتهم بكورونا

الحجر الصحي بالعراق

بغداد - (د ب ا)

قامت السلطات الصحية في مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد، بوضع 32 شخصًا في الحجر الصحي لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -18).

وقال مصدر صحي في المحافظة إن عدد الأشخاص المشكوك باصابتهم بفيروس كورونا في النجف بلغ 32 شخصا وتم وضعهم بالحجر الصحي".

من جانبها، طالبت الحكومة المحلية في النجف جميع المحافظات بمنع مواطنيهم من السفر إلى المحافظة إلا للضرورة فقط لأن المدينة الأن في وضع الحجر الصحي .

كانت السلطات الصحية في النجف قامت بنقل الإيراني المصاب بفيروس كورونا إلى إيران برا بعد التنسيق مع الجانب الإيراني حيث سيخضع للعلاج في بلاده.

الحجر الصحي بغداد مدينة النجف فيروس كورونا

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