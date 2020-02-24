خلال جولته بالمنوفية.. شعراوي يتصل بمحافظ القاهرة لمتابعة إجراءات مواجهة الأمطار

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية -خلال جولته التفقدية بمحافظتي المنوفية والقليوبية- اتصالًا هاتفيًا قبل قليل مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة

اتخاذ المحافظة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على بعض مناطق المحافظة بعد ظهر اليوم الاثنين وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

ووجه شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة الإجراءات المُتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات التي ستشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

كما طالب الوزير، كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أي طوارىء خلال الـ48 ساعة المقبلة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية.