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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتماد لائحة المجلس الأعلى للإعلام

08:18 م الأحد 23 فبراير 2020
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتماد لائحة المجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وكان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أكد أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان في سبتمبر الماضي، مضيفًا أن المجلس أبدى ملاحظتين على اللائحة.

وأضاف مكرم في تصريحات له، أن من بين ملاحظات المجلس البند الخاص بمدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، موضحًا أن المدة المحددة في اللائحة للانتهاء من فحص التراخيص غير كافية وأنه لابد من الا تقل عن شهر حتى يتم فحص أي طلب بعناية.

وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى مجلس الوزراء.

المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد قانون تنظيم الصحافة والإعلام مجلس الوزراء

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