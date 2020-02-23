مكتب مجلس النواب ينتهي إلى إحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وعضوية وكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس صباح اليوم جلسة استماع للنائب إلهامي عجينة للنظر في الشكاوى المقدمة ضده، ووجه مكتب المجلس عدة أسئلة إلى النائب.

وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أجوبة النائب فيما هو منسوب إليه، انتهى مكتب مجلس النواب إلى إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.​