فرص التلوث أعلى ليلًا.. ننشر تنبؤات نوعية الهواء حتى السبت

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار الـ3 أيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تشمل فرص حدوث تلوث في الهواء.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

وأوضحت الإدارة، تنبؤ حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام تشمل (الخميس - الجمعة - السبت) في مختلف محافظات الجمهورية.

نوعية جودة الهواء الخميس

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة بالنسبة لمناطق شمال ووسط وغرب وجنوب القاهرة، وسيئة بالنسبة لشرق القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة في (الزقازيق - بلبيس - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وجيدة في دمياط، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة في أسوان، وسيئة بالنسبة لمحافظات (بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على شمال الصعيد.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء متوسطة في الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة في فترات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة في بورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء، وسيئة في السويس وجنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة في فترات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

نوعية جودة الهواء الجمعة

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة بالنسبة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة في كفرالشيبخ والمنصورة، وجيدة في (دمياط - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة في (بني سويف - الفيوم - سوهاج - أسيوط - المنيا)، وسيئة في (أسوان - الأقصر - قنا) وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة في الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة في بورسعيد والإسماعيلية، ومتوسطة في السويس وشمال سيناء، وسيئة في جنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

نوعية جودة الهواء السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة في (دمياط - كفرالشيخ - البحيرة)، ومتوسطة في (المنصورة - الزقازيق - بلبيس - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

3- الصعيد

تكون نوعية الهواء متوسطة في جميع المحافظات (أسوان - بني سويف - الفيوم - الأقصر - سوهاج - قنا - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة في الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

5- القناة وسيناء

تكون نوعية الهواء متوسطة في السويس وجنوب سيناء، وجيدة في (الإسماعيلية - شمال سيناء - بورسعيد)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

وكشف مصطفى محمد مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، عن تفاصيل تنبؤات نوعية الهواء التي تصدرها وزارة البيئة بشكل يومي بالنسبة لمختلف مناطق الجمهورية.

وقال مراد، لمصراوي، إن التنبؤات بنوعية الهواء تعتمد على 3 ألوان رئيسية وهي الأحمر والأصفر والأخضر ويتم التقييم لكل لون بدرجات معينة، حيث يشير الأحمر لمستويات مرتفعة والأصفر متوسطة والأخضر جيدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، أن هذه النسب لا تعني أن الهواء ملوث، ولكنها تعطي مؤشرات على إمكانية تلوث الهواء ومتوسياته في كل منطقة حسب مؤشرها، لافتًا إلى أن التنبؤات تعتمد على تحليل وفحص العوامل الجوية التي تساعد على تركيز الجزيئات الملوثة أو تشتيتها.

وتابع: "في حالة الإشارات باللون الأحمر إذا حدث تلوث ناتج عن حرق قمامة أو عوادم سيارات أو غيرها من مصادر التلوث الأخرى تككون نسبة تركيز الملوثات في هذه المنطقة أعلى نتيجة لسوء العوامل الجوية التي تساعد على تشتيت الملوثات ومنها التهوية الجيدة والرطوبة، وإذا كانت باللون الأخضر ونتج تلوث عن أي من مصادر تكون نوعية الهواء جيدة في هذه المنطقة مما تساعد على تشتيت الملوثات وبالتالي التقليل من أضرارها".

وأكد مصطفى محمد مراد: "اللون الأحمر معناه إن الظروف غير مناسبة وليس بالضرورة الجو سيء، لكن إذا كانت الظروف غير مناسبة في حالة وجود مصادر تلوث ننبه إن لو في مصادر للتلوث ممكن تكون في زيادة في التركيز للملوثات وبالتالي زيادة في الضرر".

وأشار إلى أن وزارة البيئة حريصة على صحة المواطنين: "لو فيه نوبة تلوث كبير زي ما كان بيحصل أيام السحابة السوداء بنعمل بيان مخصوص نقول فيه توجيهات وتنبيهات، اللي بيظهر مؤشر لفكرة وجود تناسب أو غير تناسب لتركيز الملوثات".