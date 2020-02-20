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فيديو| شباب يمارسون "الباركور" على مباني أثرية بالأهرامات.. ومصادر تكشف الملابسات

06:03 م الخميس 20 فبراير 2020
فيديو| شباب يمارسون "الباركور" على مباني أثرية بالأهرامات.. ومصادر تكشف الملابسات

الأهرامات

كتب محمد عاطف

تداول رواد موقع "التيك توك"، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تُظهر مجموعة شباب يُمارسون رياضة الباركور على جدران الغرف الأثرية، والقفز على غرفة الأثريين بمنطقة أهرمات الجيزة.

والباركور، هي مجموعة حركات الغرض منها الانتقال بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة باستخدام القدرات البدنية لتخطي العقبات مثل الحواجز والموانع.

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ومن جانبها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، لمصراوي، أن الفيديو المنتشر بشأن قفز بعض الشباب على غرفة مجاورة للأهرامات، يعود إلى واقعة قديمة قبل صدور القانون الحالي الذي يجرم التسلق على المباني الآثرية.

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وقالت المصادر لمصراوي: يعود الفيديو إلى إجازة منتصف العام الدراسي، ودخل خلال هذه الفترة ٣٠ ألف شخص، وكان من الصعب وسط هذا الزحام الحاشد، اكتشاف ما فعله هذا الشخص، ولم يكن مشروع القانون الذي يُجرم التسلق على الآثار قد صدر في هذا التوقيت.

ولفتت المصادر، إلى أن هذا الأمر مجرم الآن، وإذا تم ضبط أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال سيتم تطبيق القانون عليه مباشرة، لينال عقابه، مشيرة إلى أن الشخص الموجود بالفيديو كان يقفز على غرفة الأثريين.

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كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة، يوم ٩ فبراير الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وأحال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة قادمة، بعد أن يتلقى البرلمان رد مجلس الدولة.

وتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

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الأهرامات مباني أثرية الباركور التيك توك

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