مهندسة مصرية ضمن أفضل 5 نساء أداء في الوطن العربي



الكويت- (أ ش أ):

كرّمت جمعية المهندسين الكويتية، مساء اليوم الأحد، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، ضمن أفضل 5 نساء آداء في الوطن العربي؛ في احتفالية أقيمت بمناسبة (يوم المرأة الكويتية) على هامش الاجتماعات الدورية للمهندسات العربيات في اتحاد المهندسين العرب، والتي استضافتها الكويت.

وأعربت المشالي، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، عن سعادتها بالتكريم الذي حظيت به، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أفسح المجال للمرأة المصرية للانطلاق نحو العمل والابداع في كافة المجالات، ثقة منه في قدرتها، وهو ما تجلى بوضوح من خلال عدد السيدات اللاتي تولين مناصب وزارية واشرافية كبرى في مصر.

وأضافت المشالي أن المرأة المصرية أثبتت نجاحها في مختلف المناصب التي تولتها، وآخرها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، التي تقلدت منصبا رفيعا بمنظمة الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تولت رئاسة الشركة في يناير 2019، وأخذت على عاتقها منذ توليها مسئولية تنفيذ خطة الوزارة بتطوير شبكة نقل الكهرباء وتوسعتها؛ لاستيعاب القدرات الهائلة التى يتم إضافتها للشبكة القومية، سواء من الطاقات المتجددة أو التقليدية، حيث نجحت الشركة فى تنفيذ الخطة المحددة لعام 2019 بنسب نجاح فائقة.

كما كرمت الجمعية – خلال الاحتفالية – كلا من الشيخة الدكتورة سعاد الصباح، نقيب المهندسين العراقية الدكتورة أزهار صالح، ورئيسة لجنة المهندسات في اتحاد المهندسين العرب المهندسة حنان عواد، وعضو مجلس الشعب التونسي الدكتورة حياة عمري وعضو نقابة المهندسين الليبية الدكتورة إكرام باش.

كما كرمت 5 من النساء الخليجيات الرائدات، وهن وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعدة الكويتية المهندسة مها العسعوسي، ومدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت الدكتورة أنوار الابراهيم، والوكيل المساعد في الديوان الأميري الكويتي المهندسة نياز خاجة، والأمين المساعد في المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب الدكتورة تهاني العدواني.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الدورية للمهندسات العربيات، تضمنت ورشة عمل عقدت تحت عنوان (تمكين المهندسة العربية)، بمشاركة مهندسات من 10 دول عربية، هي مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وتونس، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وليبيا والكويت، بالإضافة إلى رئيس لجنة المهندسات العربيات في اتحاد المهندسين العرب المهندسة حنان عواد.