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مقترح برلماني بخطة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات

02:34 م الأحد 02 فبراير 2020
مقترح برلماني بخطة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية.

وقالت إنه في الآونة الأخيرة، شهدت التماثيل غير الأصلية المنتشرة في المحافظات والميادين حالة من الإهمال وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها.

وأوضحت أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.

وتابعت أنه يمكن التنسيق مع كليات الآثار والفنون الجميلة للمشاركة في تجميل وتحسين الصورة البصرية للميادين، عن طريق إنشاء نماذج من تماثيل تتماشى مع ثقافة المحافظات.

واقترحت أنه يمكن جعل الأمر ضمن مشروعات التخرج للطلبة، ويتم تسجيله باسمهم، وأيضا بمساعدة وزارة الآثار والتنمية المحلية.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالآثار في المدن والمحافظات حتى لو لم تكن أصلية يضفي طابعا جماليا وحضاريا عليها، وعليه فيجب وضع خطة بالاتفاق مع الوزارات المعنية في هذا الصدد، وبالطبع ذلك له عظيم الآثر في دعم السياحة.

مجلس النواب آمال رزق الله مجلس الوزراء ترميم الآثار

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