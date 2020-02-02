نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته، مسئولو هيئة المجتمعات وجهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ ممدوح، جولته، بعقد لقاءٍ مع أعضاء المكتب الاستشاري لأحد الكومباوندات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، لبحث زيادة أعداد المهندسين والعمال ودفع العمل بالمشروع للالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال.

واستكمل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بالمدينة، بتفقد طريق C15، والذي يُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بكوبرى يُنفذ أعلى أحد البحيرات بالمدينة، كما تفقد منطقة الأبراج وصعد عددا منها، وكذا تفقد الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، والتى تضم عدداً من المحال والمطاعم والكافتيريات، حيث وجه بإنجاز أعمال المرافق لسرعة تشغيل المنطقة وتحقيق الاستفادة منها.

كما تفقد أعمال الكباري الرابطة بين الطريق الساحلي وأحد الطرق المستحدثة لخدمة المدينة، وعددها 4 كبارى، بداية بكوبرى مارينا 1، وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت.

واختتم نائب رئيس الهيئة، جولته، بتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع "سكن مصر"، مؤكدا على الاهتمام بأعمال التشطيبات للوحدات، وألوان الواجهات للعمارات، لتسليم الوحدات لمستحقيها بجودة عالية في التنفيذ، وفي أسرع وقت ممكن.