القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالي (2020/2021)
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الدفاع، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي (2020/2021)، طبقاً للشروط الآتية:
- قيام الشركات التي تتقدم لأول مرة أو التي تنتهي الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها في 2020/6/30 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربي بمدينة نصر خلال الفترة من 2 لـ27 فبراير الجاري.
- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 مارس لـ30 أبريل 2020.
وأكدت القوات المسلحة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المشار إليها، ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.
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