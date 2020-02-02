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القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالي (2020/2021)

12:06 م الأحد 02 فبراير 2020
القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات للعام المالي (2020/2021)

الفريق أول محمد زكي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الدفاع، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي (2020/2021)، طبقاً للشروط الآتية:

- قيام الشركات التي تتقدم لأول مرة أو التي تنتهي الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها في 2020/6/30 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربي بمدينة نصر خلال الفترة من 2 لـ27 فبراير الجاري.

- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 مارس لـ30 أبريل 2020.

وأكدت القوات المسلحة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المشار إليها، ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وزارة الدفاع القوات المسلحة مجمع خدمات الأمن الحربي
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