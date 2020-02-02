​​​الأرصاد عن طقس الأحد: استمتعوا بإجازة "نص السنة".. واتبعوا هذه النصائح

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأحد، موضحةً أنه يشهد استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت شاكر لـ"مصراوي"، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، والطقس مائل البرودة على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تقل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما أن الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وحالة البحر المتوسط معتدلة، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2-2.5 متر.

وتابعت: "درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 درجة، وعلى شمال الصعيد 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء 23 درجة مئوية".

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأحوال الجوية مستقره هذا الأسبوع، ولن يكون هناك تغير في الطقس، غير فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية غدًا الاثنين فقط.

ونصحت شاكر المواطنين، بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق، ومتابعة النشرات الجوية من الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية http://ema.gov.eg/، كما نصحت بالاستمتاع بالجو الشتوي المستقر في قضاء إجازة منتصف العام، وزيارة أفضل المناطق مثل مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا وغائم أحيانًا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحًا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.