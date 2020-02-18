وزيرة البيئة: تخلصنا من 470 طنا مبيدات عالية الخطورة ومهجورة لمدة ٣٠ عاما

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تفاصيل التخلص الآمن من حوالى 470 طناً من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة، التي كانت مخزنة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة، خلال احتفالية نظمتها وزارة البيئة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لها، بحضور أوليفر بريد ممثل البنك الدولي والدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد ممثل وزير الزراعة وعدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة اهتمت بشكل موازي للتخلص من المبيدات المخزن عالية الخطورة، تأمين تخزينها لحين التخلص منها بما يضمن سلامة المواطنين في المنطقة وهذا ما لفت النظر إليه الدكتور مصطفى كمال طلبة العالم البيئي الراحل، مشيرة إلى أن القضاء على تلك المبيدات والمواد الخطرة كان بمثابة قنبلة موقوتة على مدار ٣٠ سنة، وأن هذا الإنجاز يؤكد قدرتنا على مواجهة مشكلة ادارة المخلفات الصلبة والتي تعد أقل خطورة.

واستعرضت الوزيرة جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الذي يعد تحدي كبير، حيث تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة ، وتنفيذ التزاماتنا الدولية في اتفاقيتي استكهولم وبازل، بالإضافة إلى العمل على رفع وعي المواطن الذي يعد شريك أساسي، ونطرح له البديل وهذا ما تم مراعاته عند اعدادنا لاستراتيجية ادارة المخلفات الإلكترونية التي سيتم اطلاقها قريبا.

ومن جانبه، وجه ممثل البنك الدولى الشكر والثناء على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية والتعاون الذي تم بين وزارتي البيئة والزراعة في هذا الإنجاز الكبير، ومن اهم مخرجاتها بناء كوارد مصرية للتعامل مع تلك الملوثات دون الحاجة إلى كوادر من الخارج، متمنيا استكمال التعاون.

جدير بالذكر، أن مصر نجحت فى التخلص الآمن من حوالى 470 طناً من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة التى كانت مخزنة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة، إضافة إلى كل المخلفات الناتجة عن تنفيذ هذه العملية لتنتقل هذه المبيدات والمخلفات وتحرق خارج مصر فى أفران خاصة فى كل من السويد وفرنسا، وتم تطهير المخزن بالكامل لتستعيد البيئة رونقها ويعيش السكان بصحة أفضل فى مكان لا طالما انزعجوا منه وأقلقهم.