أكاديمية البحث العلمي تدعم 478 مشروع تخرج بـ 21 مليون جنيه العام الحالي

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا "مشروعي بدايتي" للعام المالي 2019/2020.

وأشار عبد الغفار - في بيان أصدرته الوزارة اليوم - إلى أن اللجان الفنية بالأكاديمية وافقت على دعم 307 مشروعات تخرج لهذا العام من إجمالي عدد 805 مشروعات مطابقة للشروط، تم تقديمها للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات المقبولة حوالي 21 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية إن عدد الجامعات والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 43 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، لافتا إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج يبلغ 3500 طالب.

وأوضح أن جامعة عين شمس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الفائزة، وعددها (50) مشروعا بإجمالي تمويل 3 ملايين جنيه، يليها جامعة القاهرة بإجمالي عدد مشروعات (33) مشروعا بتمويل يصل إلى مليوني و 885 ألف جنيه، وجامعة الإسكندرية، وبلغ عدد المشروعات الفائزة (24) بتمويل قدره مليون و500 ألف جنيه.

وأكد صقر أن الأكاديمية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، ومنذ عامين قررت التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة في التكنولوجيات الجديدة، حيث تقوم جهة متخصصة في مجال مهم لخطة الدولة 2030 بتولي تقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات، وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادي.

وأشار إلى النجاح الذي حققته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال حاضنة اتصال خلال العامين الماضيين في دعم منافسات تحدي انترنت الأشياء 2018 – 2019 حيث دعمت الأكاديمية 50 مشروعا في مجال إنترنت الأشياء، بإجمالي تمويل مليون وخمسمائة ألف جنيه في العام الواحد.

ولفت رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن الأكاديمية بصدد تجديد هذا التعاون للعام الثالث على التوالي لتمويل 80 مشروعا في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في منافسات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، وهي مسابقة محلية على مستوى جميع المحافظات لطلبة المرحلة النهائية في الجامعات، شريطة أن تقوم أفكارهم على أفكار ابتكارية في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أو في مجالات ذات صلة.

وقال الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية إن الأكاديمية وقعت بروتوكولا مشتركا مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، وهو توجه جديد يعد الأول من نوعه في مجال التواصل مع النقابات المهنية من أجل فتح مجالات جديدة؛ للوصول للموهوبين والمتفوقين في المجال الهندسي، كما أنه يعبر عن مدى حرص الأكاديمية على التعاون مع كافة المؤسسات من أجل توفير الفرص الجادة لتنمية كفاءات الشباب الواعد في مصرنا الجديدة.

وأضاف أن الأكاديمية قررت دعم مشروعات من خلال هذا البروتوكول بقيمة قدرها (666,000) جنيه، على أن يتم بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية اختيار (10) مشروعات هندسية من المؤسسات التعليمية المختلفة المتقدمة للحصول على التمويل في مجال المدن الذكية.

وأشار مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية إلى أن الأكاديمية بصدد تمويل 80 مشروعا في مجال الغواصات الآلية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري بإجمالي تمويل ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه وبهذا يصبح إجمالي عدد المشروعات الممولة لهذا العام 477 مشروعا، بإجمالي تمويل 21 مليون جنيه.

وأكدت ياسمين سمير مدير برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر من منطلق إيمانها بدور الشباب، حيث تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا وفي كافة التخصصات.

وأوضحت أن المشروعات المدعومة تنوعت هذا العام في مجالات عدة تخدم خطة التنمية، التي تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه.​