رئيس جامعة القاهرة: استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبوالريش لزيادة قدرتها الاستيعابية

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش؛ لزيادة قدرتها الاستيعابية، واستكمال المرحلة الثانية من التطوير، لافتا إلى أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيليها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.

وكلف رئيس جامعة القاهرة- وفق بيان اليوم الإثنين- مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمبنى العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (الياباني) التابع لمستشفيات جامعة القاهرة.

كما وجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارىء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم السماح بأي تقصير في العمل.