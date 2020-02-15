موسى مصطفى: "لما بنلاقي حد كويس من الحزب الوطني بنجري وراه"

كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، إن الحزب الوطني له ما له وعليه ما عليه، لافتًا إلى أن معظم شخصيات الحزب الوطني وطنية ولها قيمتها.

وأضاف موسى، في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا: "كون الفكر الإداري للحزب أوصل المرحلة التي سبقت ثورة يناير لانحدار كامل، ده ميقولش إن الأعضاء ناس غير محترمة، بالعكس الناس ليها قيمتها".

وحول إمكانية الاستعانة بعناصر من الحزب الوطني في الانتخابات القادمة، أوضح: "كل ما بنلاقي حد كويس بنجري وراه علشان نجيبه، عايزين ناس محترمة تساند البلد وهما فيهم ناس كتير جدا محترمين، الأغلبية محترمة".