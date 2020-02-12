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"خريجي الأزهر": العالم بحاجة لنشر المنهج الأزهري المعتدل

04:15 م الأربعاء 12 فبراير 2020
"خريجي الأزهر": العالم بحاجة لنشر المنهج الأزهري المعتدل

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أكد الشيخ محمد طلحة عضو فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالهند احتياج العالم اليوم لنشر المنهج الأزهري المعتدل، الذي يمثل نموذجا مضيئا للفكر الإسلامي الوسطي وخصائصه ومميزاته العديدة لفهمه واقع الحياة من خلال مراعاة المصالح المرسلة للعباد بما لا يتعارض مع ثوابت الدين.

وطالب طلحة - خلال مشاركته بحفل الجامعة الإسلامية "كيرالا شانتى بورم" السنوي بالهند - وفق بيان للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر اليوم الأربعاء - بضرورة نشر منهج التعليم الأزهري، حتى تستفيد منه كافة المجتمعات، في وقتنا الحاضر نظراً لما يموج به عالم اليوم من أفكار لا تتفق مع مصلحة الإنسان.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المنهج الأزهري محمد طلحة الهند

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