النواب يواجهون "القصير" بمشكلات الزراعة.. ونائب: "نجاحك مرهون بالفلاح"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

واجه أعضاء مجلس النواب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بطلبات الإحاطة والأسئلة المتعلقة بمشكلات الفلاح وقطاع الزراعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بحضور الوزير.

وطالب النائب عبدالله مبروك، وزارة الزراعة، بخطة واضحة لحل مشكلات الفلاح البسيط، قبل التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن الفلاح معبأ بأعباء كثيرة من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وغيرها.

كما طالب بخريطة زراعية واضحة تحدد أسعار مسبقة للمحاصيل قبل زراعتها.

من جانبه قال النائب عصام الفقي، إن مصر لن تنهض إلا بالزراعة والصناعة، قائلا: "عاوز أرجع قيمة مهنة الفلاح في البطاقة مرة ثانية"، مطالبًا بإنشاء نقابة للفلاح وتخصيص معاش له بعد سن الستين.

كما طالب بحل أزمة غرامات الأرز للفلاحين المخالفين للدورة الزراعية، مختتمًا كلمته للوزير: "نجاحك في الوزارة مرهون باهتمامك بالفلاح".

وتطرق النائب فتحي قنديل، إلى أزمة مزارعي قصب السكر، وتدني سعر الطن، بعد زيادة أسعار الوقود والعمالة، حيث تصل تكاليف زراعة الفدان 17 ألف جنيه، بسبب ارتفاع التكاليف، مطالبًا بتصحيح الوضع والتعاقد مع المزارعين بسعر مناسب.

وقال النائب سعد الجمال، إن دور التعاونيات في مجال الزراعة أصبح قاصر على توزيع الأسمدة فقط، والإرشاد الزراعي إنعدم تمامًا، مشيرًا إلى أهمية الإرشاد الزراعي لإمداد الفلاحين بالارشادات الفنية قبل زراعة المحاصيل.

كما انتقد الفصل التام بين وزارتي الزراعة والري، مطالبًا بضرورة الربط بين الوزارات المرتبطة في المجال الواحد مثل الزراعة والري.

من جانبه طالب النائب محمد عباس، بتفعيل المادة 29 من الدستور، التي تلزم بتوفير المستلزمات، وشراء المحاصيل بهامش ربح للفلاح.

وطالب بضرورة الاهتمام بكل من الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، من خلال إعداد خرائط لمناطق الصيد، والعمل على خفض تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية.

وشدد النائب إسماعيل نصر الدين، على ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية نظرًا لأن ذلك مرتبط بالأمن القومي المصري، متابعًا لابد من عودة الإرشاد الزراعي، حيث يحتاج الفلاح إلى الدعم الفني ليتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو دور وزارة الزراعة.

وفيما تندر النائب خالد جلال، على أوضاع الزراعة، قائلا،"أنا مش فاكر حتى الآن غير الدكتور يوسف والي وزير الزراعة، ومعنى ذلك أن الوزراء من بعده لم يتركوا بصمة في القطاع، وياريت الناس يعرفوا اسم السيد القصير الوزير الحالي عندما يخدم الفلاح ويهتم به".

وقال النائب طارق السيد، للأسف يطلق على مصر إنها دولة زراعية، إلا أنها تستورد أغلب السلع الغذائية من الخارج، في المائة من استهلاكها الغذائية، لا توجد سياسة تسعير كل إنتاج الفلاحين خاسر، المهنة لم تعد مجدية، مطالبا، بسياسة "تسعير عادلة".

كما طالب سيف نصر الدين الصافي، مرة ثانية، بزيادة سعر طن قصب السكر، نظرًا لارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج، محذرًا من عزوف الفلاح عن زراعة القصب، مطالبًا بحل مشكلة السماد في الجمعيات الزراعية.