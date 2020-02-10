وزير الأوقاف أمام "النواب": نسير في الاتجاه الصحيح بشأن تجديد الخطاب الديني

كتب- أحمد علي:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشأن تحقيق تجديد الخطاب الديني على المستويات كافة، مشددا على أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك عبر نشر صحيح الدين وتدريب الأئمة والخطباء.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان، اليوم الاثنين، وبحضور وزير الأوقاف ووكيل المجلس سليمان وهدان، "أثر اللغة العربية في تجديد الخطاب الديني والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف في ذلك".

وقال جمعة إن نشر القيم الأخلاقية الحميدة وتحقيق تقدم في مجتمعاتنا الإسلامية هو أساس نشر الدين الإسلامي الحنيف وإيمان الآخر به، مؤكدا أن التوصل إلى مجتمع متقدم ومتحضر وبه العديد من العلماء في مختلف العلوم والميادين وناجح في إدارته لدولته وقادر على مواكبة العصر يعد العنوان الحقيقي والصحيح لديننا الإسلامي الحنيف.

وأشار إلى أن مصر تحقق نجاحات كبيرة في تجديد الخطاب الديني عبر التنسيق مع الوزارات المختلفة وخصوصا وزارتي الثقافة والشباب وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، منوها إلى أن الوزارة تعمل مع غيرها على بناء الشخصية السوية القادرة على تحقيق الهدف الأساسي هو البعد عن التطرف والغلو والإرهاب.

ولفت جمعة إلى دور أكاديمية تدريب الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف ودورها الذي تقوم به، كاشفا عن قرب تخريج أول دفعة من هولاء الدعاة بعد تلقيهم كل أنواع العلوم وتدريبهم على فن الخطابة والتسلح بالعلم والأفكار الصحيحة عن الإسلام.

وكرر تأكيده مرة أخرى على أن العالم لن يحترم أمور ديننا، ما لم يتم احترام أمور دنيانا، مؤكدا أن جماعات التطرف تحمل زورا راية الإسلام، والإسلام منهم براء، متابعا "المسألة في التطبيق وليس الحفظ فقط".

من جانبه، أشاد وكيل المجلس سليمان وهدان بما تقوم به الوزارة من مجهودات بشأن تجديد الخطاب الديني، مطالبا بالمزيد من الإجراءات والندوات والمسابقات من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصر، والتي تعد منارة الإسلام بأزهرها الشريف، في تحقيق مواجهة الأفكار الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وعلى هامش الاجتماع، كرمت لجنة الشئون العربية بالمجلس الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف لجهوده في تصحيح صورة الإسلام، والسيطرة على المساجد.

وعقب وزير الأوقاف على هذا التكريم قائلا "تكريم مجلس النواب ولجنة الشئون العربية خاصة، هو الأهم لي في حياتي، لأنه يعد توفيقا من الله عن وجل".

وتابع جمعة :"العلاقة بين المجلس وأي مسئول بها مد وجزر، إلا أنني لقيت منهم كل ترحيب ودعم، ولولا الدعم الحالي الذي نتلقاه ما وصلنا إلى المجهودات التي نقوم بها حاليا".