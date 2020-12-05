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​"الزراعة" تكشف تفاصيل مشاركة مصر في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

05:00 ص السبت 05 ديسمبر 2020
​"الزراعة" تكشف تفاصيل مشاركة مصر في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

الدكتور سعد موسى

كتب- أحمد مسعد:
شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء من 11 دولة ونواب وزراء ممثلين لباقي الدول الأعضاء حيث سبق هذا الاجتماع اجتماع الخبراء وكبار المسؤلين.

وقال موسى، في بيان له اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش أجندة العمل والتي جاء على رأسها مقترح إنشاء مراكز للتميز بالدول الأعضاء، وإنشاء مخازن لتخزين السلع الاستراتيجية الزراعية والغذائية، ضمانًا لتوفيرها بأسعار ملائمة في مواجهة أي مخاطر تواجه إمداد الغذاء في تلك الدول لمواجهة الكوارث والظروف غير العادية، مشيرًا إلى إنشاء بنوك لحفظ الأصول الوراثية لصالح الدول الأعضاء ودعم التدريب، وبناء القدرات في البحث العلمي وتشجيع الاستثمار الزراعي، وأكدت مصر دعم هذه الأفكار بعد مزيد من الدراسة ووضع آلية محددة لتنفيذ ذلك بحيث تعود بالفائدة على الدول الأعضاء.

واقترح ممثل مصر في الاجتماع الوزاري، إنشاء لجنة فنية ممثلة لوضع تصور شامل لإنشاء مثل هذه المراكز وإنشاء صندوق لتمويل إنشاء تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، كبنك التنمية الإسلامي والبنك الإفريقي، والبنك الدولي.

كما طلبت مصر أيضًا تسهيل انسياب تبادل السلع الزراعية بين الدول الأعضاء للمنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة كل العوائق الفنية التي تعوق تصدير المنتجات الزراعية وتدريب العاملين بالحجر الزراعي في مجال الصحة والصحة النباتية.

وتعتبر المنظمة من أكبر المنظمات الدولية في الأمم المتحدة، حيث أنشأت منذ ثلاثة أعوام بهدف ضمان الأمن الغذائي للدول الأعضاء، كما أن المقر الدائم لهذه المنظمة يقع في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.

وزارة الزراعة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تقنية الفيديو كونفرانس

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