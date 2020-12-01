بعد ظهور إصابات بكورونا.. وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس

كتب - أحمد جمعة:

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإداري بالاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي حتى يتسنى تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر، وحفاظا على جميع الأعضاء المترددين علي الاتحاد، وموظفيه.

كما قرر الاتحاد إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وطالب أعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry" ، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية، علما بأن الاشتراك بمشروع العلاج مستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وتبدأ الاستفادة أول يناير 2021.