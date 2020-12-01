أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب عمرو دياب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بعد ظهور إصابات بكورونا.. وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس

06:54 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
بعد ظهور إصابات بكورونا.. وقف العمل باتحاد المهن الطبية الخميس

اتحاد نقابات المهن الطبية

كتب - أحمد جمعة:

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف العمل بمقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهاز الإداري بالاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي حتى يتسنى تطهير وتعقيم جميع الإدارات والمبانى التابعة للاتحاد، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 6 ديسمبر، وحفاظا على جميع الأعضاء المترددين علي الاتحاد، وموظفيه.

كما قرر الاتحاد إلزام كافة الأعضاء بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمقر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وطالب أعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج: https://muhealthplan.com، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry" ، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية، علما بأن الاشتراك بمشروع العلاج مستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وتبدأ الاستفادة أول يناير 2021.

0

نقابات المهن الطبية فيروس كورونا إصابات بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1-2 طلائع الجيش.. أحمد سمير يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا