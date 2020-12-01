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آداب حلوان تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب على مهارات التدريس وتأهيلهم للعمل

05:11 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
آداب حلوان تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب على مهارات التدريس وتأهيلهم للعمل

ورشة عمل لتدريب الطلاب

كتب- مصراوي:

نظم برنامج الترجمة الفورية والتحريرية بكلية الآداب بجامعة حلوان ورشة عمل عن مهارات التدريس للطلاب، جاءت الورشة فى إطار تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد الكلية .

وحاضر فى ورشة العمل خالد عباس الخبير فى تدريس اللغة الإنجليزية والمحاضر بالجامعة الأمريكية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، وأدارت اللقاء مها سمير زغلول منسق برنامج الترجمة الفورية والتحريرية بنظام الساعات المعتمدة.

وقالت الدكتورة مها حسنى ، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على تنظيم ورش العمل لتنمية مهارات الطلاب من خلال تدريبهم على برامج مختلفة بهدف أن يكونوا ذو مهارة للمنافسة فى الحصول على فرص عمل مناسبة لهم.

تناولت ورشة العمل الحديث عن إدارة الفصول التعليمية وأهم المشكلات التى يواجهها القائمين بالتدريس وكيفية التعامل معها وتم تقديم نماذج من طرق التعامل مع هذه المشكلات وكذلك الوسائل المختلفة لتدريس القواعد، هذا وقد أشاد جميع الحاضرين بالمعلومات القيمة التى تضمنتها المحاضرة، وأثنوا على تنظيم اللقاء.

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برنامج الترجمة الفورية والتحريرية كلية الآداب بجامعة حلوان ورشة عمل

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