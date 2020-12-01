بدء فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك المصري اليوناني القبرصي (ميدوزا -10)
كتب- محمد سامي:
انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا -10"، والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكلًا من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.
يأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.
ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.
وأعرب المشاركين فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذى يأتى فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
الخبر التالى:"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 3800 راكب.. غدًا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115541
عدد المصابين
-
102596
عدد المتعافين
-
6636
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
63032854
عدد المصابين
-
43519933
عدد المتعافين
-
1464577
عدد الوفيات
إعلان