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​"كمامة إجبارية" على البطاقة.. بدء صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر

10:00 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
​"كمامة إجبارية" على البطاقة.. بدء صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر

صرف السلع التموينية

كتب- محمد سامي:


تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد، ثم 25 جنيهًا بدايةً من الفرد الخامس في البطاقة، لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين، من خلال 25 ألف بدال تمويني و4000 منفذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة، أن صرف الكمامات إجباري على البطاقات، بواقع كمامة واحدة إجباري بداية من بطاقات الثلاث أفراد.

ووجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الكمامات من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بواقع مليون كمامة إضافية؛ للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بإتاحة حصص أكبر منها، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا.

صرف السلع التموينية وزارة التموين كمامة

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