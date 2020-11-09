بعد إعفائهم من الإيجار.. الناشرين المصريين يمنح الشارقة خصم 50%

(مصراوي):

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الاثنين، منح جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب خصم قدره 50% على إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض.

وقال الاتحاد في بيان صحفي له اليوم: "نتقدم بكل الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمعرض على الجهود المبذولة في التنظيم الرائع للمعرض خاصة في ظل جائحة كورونا، ليكون أول معرض دولي للكتاب يقام في هذه الظروف العصيبة، وبهذا الإخراج الرائع في التنظيم ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على الناشرين والجمهور".



جدير بالذكر أن حاكم الشارقة، وجّه بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة نظير مشاركتهم في المعرض، لما تلمسه من ضرورة دعم هذه الدور في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة "كورونا".

وتبلغ الإعفاءات ما قيمته 6 ملايين درهم وهي تعد بالنسبة لدور النشر المشاركة دعما أساسيا ورافدا حقيقيا لديمومة عملها وعطائها.