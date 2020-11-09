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بالصور.. المدير الفني لفريق البرازيل الأولمبي يصل القاهرة

11:19 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
بالصور.. المدير الفني لفريق البرازيل الأولمبي يصل القاهرة

المدير الفني لفريق البرازيل الأولمبي يصل القاهرة

كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي لكرة القدم، بصحبة بعثة من الإداريين استعدادًا لخوض الدورة الودية الثلاثية مع منتخب مصر الأولمبى.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استبعد كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد أشرف (طنطا) وأحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) وأحمد أيمن (الإسماعيلي) من القائمة النهائية للفريق.

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير واللاعبون :أحمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -أحمد حمدي - ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

المدير الفني لفريق البرازيل الأولمبي يصل القاهرة

فريق البرازيل الأولمبي مطار القاهرة الدولي المدير الفني لمنتخب البرازيل كرة القدم منتخب مصر الأولمبى

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