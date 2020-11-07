انطلاق حفل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر في كاتدرائية العباسية (صور)

تصوير- مصطفى الشيمي:

أقيم مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حفل ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بحضور البابا تواضروس الثاني، وعدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وبعض من سفراء الدول الأجنبية، ورؤساء الطوائف المسيحية المختلفة.



بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعض الترانيم، وتضمن الحفل عرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وإصدار كتاب عن نفس الموضوع، والفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة.



وقالت الكنيسة القبطية، في بيان لها إنه تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.