سيارات تعقيم وتوزيع كمامات بلجان شبرا والساحل.. وشباب ينظمون دخول الناخبين

مصراوي

شهدت لجان الساحل وروض الفرج وشبرا، اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا للشباب والسيدات؛ للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأجرت لجان مدرسة التوفيقة بنين بروض الفرج، عملية المسح الحراري على المواطنين قبل دخولهم إلى اللجان الانتخابية.

وحرص المواطنون على اتباع الإجراءات الاحترازية، من خلال ارتداء الكمامات، ووضع مسافات آمنة بينهم؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووقف مجموعة من الشباب أمام المدارس ينظمون حركة دخول الناخبين إلى مقر التصويت، ويشرحون لهم كيفية الإدلاء بأصواتهم؛ لا سيما بعض كبار السن.

ووجدت سيارات ميكروباص إلى جوار مقرات اللجان، رافعة شعار "صحتك تهمنا.. مع تحيات وزارة الداخلية"، بينما توجه المواطنون إلى تلك السيارات لتعقيم أيديهم قبل وبعد دخولهم وخروجهم من اللجان؛ حيث يوجد بها كحول، وكمامات، وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.