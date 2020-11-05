"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

كتب - أحمد مسعد :

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا ـ أهم العمليات:

1- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار

ثانيا ـ التسميد:

ا-تسميد أشجار الجوافة التى تروى بالغمر:

1-إضافة السماد العضوي الجيد وبمعدل 10 م 3 / فدان للأشجار نثرا في منطقة الجذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر

2 ـ إضافة 200-250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان نثرا في منطقة امتصاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة، أما الأشجار الحديثة غير المثمرة فيضاف اليها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية

ب-تسميد أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط:

1-إضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10-15 م 3 / فدان نثرا في منطقة انتشار الجذور

2- إضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح وذلك لأشجار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي علي جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خلال فصل الشتاء علي دفعة واحدة.

ثالثا: برنامج الرى

الري مرتان أسبوعيا للأشجار التي تروي بالتنقيط وإطالة فترات الري الي 25-30 يوما للأشجار التي تروي بالغمر .

السنة الأولى 7 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 8 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة

اكثر من 7 45 لتر/ الشجرة