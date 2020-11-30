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وزير التموين: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر في 2021

02:06 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
وزير التموين: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر في 2021

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي :

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة مددت قرار حظر استيراد السكر الأبيض للمرة الثالثة في ديسمبر المقبل.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن احتياطي مصر من سكر التموين يصل إلى 3.7 شهر، يُضاف إليه مخزون شهرَين لدى شركات بنجر السكر،كما أن الموسم الجديد للقصب والبنجر سيبدأ يناير وفبراير المقبلًين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لديها اكتفاء ذاتي كامل العام المقبل من السكر، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى الاستيراد.

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا في سبتمبر الماضي باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020، الخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى، على أن تتم مراجعته بشكل دوري وفقًا للمستجدات.

علي المصيلحي وزير التموين السكر

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