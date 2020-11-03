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عضو بالشيوخ: قانون بوابة العمرة يمثل إفادة لشركات السياحة

06:07 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
عضو بالشيوخ: قانون بوابة العمرة يمثل إفادة لشركات السياحة

أمل رمزي

القاهرة - مصراوي:
قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن موافقة مجلس النواب على قانون بوابة العمرة المصرية خلال جلسته العامة الأحد الماضي، سيحل الكثير من المشكلات وينظم مسألة العمرة وضوابطها بين الشركات والمعتمرين.

وأضافت أمل رمزي، في بيان، اليوم، أن إقرار لجنة السياحة بمجلس النواب للرسوم المقررة للشركات السياحية للعمرة يمنع أي محاولات لرفع الأسعار أو المغالاة على المعتمرين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يأتي في صالح شركات السياحة حيث يمثل ذلك الإعتراف بها وقصر تنظيم رحلات العمرة عليها وفي الوقت نفسه يحمى المعتمرين من السماسرة والمتاجرة.

ولفتت أمل رمزي، إلى أن بوابة العمرة المصرية تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتوطين التعاملات الإلكترونية في نظم السداد والمدفوعات ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وشددت رئيس لجنة السياحة بالوفد، على أنه دائما ما كانت توجد المشكلات كل عام تزامنا مع موسم العمرة، كما أن الكثير من المواطنين يتعرضون للنصب من قبل بعض مكاتب العمرة غير المسجلة أو معترف بها رسميا، لافتة إلى أن القانون سيمنع تلك المشكلات بشكل نهائي ويحمي المعتمرين.

أمل رمزي مجلس الشيوخ شركات السياحة مجلس النواب بوابة العمرة المصرية

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