قبل دخول الشتاء.. شاهد بـدر الخريف الأخير يزين السماء الليلة

كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد القمر البدر بعد غروب شمس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 بسماء الوطن العربي وبعد حلول ظلمة الليل يشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب منه.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجد، إنه من الوارد عند رصد "القمر البدر" العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر وإضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود.

وأضاف زاهرة، على الصفحة الرسمية للجمعية عبر "فيس بوك"، اليوم، أنه أثناء شروق القمر سيلاحظ أنه باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأوضح أن القمر سيتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الأخر من الأرض فإن القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى السماء.

وأشار إلى أنه نظرا لأن القمر البدر يحدث عندما يقع مباشرة في مقابلة للشمس خلال الشهر فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه الشمس من الآن فصاعدا في الأشهر الستة المقبلة، وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية، فالقمر البدر سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريا في مايو، لكن في النصف الشمالي القمر البدر لشهر نوفمبر سيحلق عاليا مثل شمس الربيع ولكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

وتابع: "القمر البدر" سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على موقع الراصد الجغرافي.

وبشكل عام، يبدو القمر بـدرا للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، ومع ذلك، يعتبر علميا بدرا مكتمل في لحظة محددة بدقة، عندما يكون بالضبط بزاوية 180 درجة من الشمس وهذا سيحدث يوم الاثنين 30 نوفمبر عند الساعة 12:29 بعد ظهر بتوقيت السعودية، ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر، بالتزامن مع خسوف شبة ظل غير مشاهد بسماء الوطن العربي، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف وقبل حدوث الانقلاب الشتوي.

وأضاف: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

وزاد أبو زاهرة: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.