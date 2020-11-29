بعد رشق قطار بالحجارة.. سكة حديد مصر تطلق حملة "سلوكنا مسئوليتنا"

كتب- أحمد لطفي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، إطلاق حملة "سلوكنا مسئوليتنا"، لمواجهة ظاهرة القاء قطارات السكة الحديد بالحجارة.

يأتي هذا عقب قيام مجهولون، برشق قطار 394، بالحجارة مساء أمس أثناء مسيره ما بين محطتي البقلية والسنبلاوين، ما عرض أحد الركاب للإصابة.

ووجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعمل الإسعافات اللازمة للراكب ونقله إلى مستشفى السنبلاوين.

وتهدف الحملة إلى أن هذه الظواهر والسلوكيات الخاطئة ينتج عنها أضرار تتعلق بسلامة الركاب، وتلفيات بالقطارات وتؤثر على سلامة حركة مسير القطارات.

وأهاب المهندس أشرف رسلان بالمواطنين الحفاظ على أرواح العاملين والركاب والالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض سير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.