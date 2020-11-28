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السيسي يتوجه إلى جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير

06:31 ص السبت 28 نوفمبر 2020
السيسي يتوجه إلى جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة جوبا؛ لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي جوبا جنوب السودان سلفا كير

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