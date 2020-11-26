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الفلوس في بنك القاهرة.. رسالة عاجلة من القوى العاملة للعائدين من الأردن

11:58 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
الفلوس في بنك القاهرة.. رسالة عاجلة من القوى العاملة للعائدين من الأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في تحويل مستحقات 432 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن.

وقال الملحق العمالي، إن المستحقات بلغت 842 ألفًا و217 دولارًا، أي ما يعادل 13 مليونًا و214 ألفاً و386 جنيها مصريا تقريبا، وذلك قيمة القائمة الـ 16، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين:

حقوق العمال مستحقات العمالة المصرية الأردن القوى العاملة التمثيل العمالي محمد سعفان

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