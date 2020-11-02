"سياحة البرلمان": وداعًا للسماسرة بعد قانون بوابة العمرة المصرية

(مصراوي):

وجّه النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، وللدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على تقدمهما بمشروع قانون بوابة العمرة المصرية، الذي وافق عليه مجلس النواب.

واعتبر المسعود، في بيان أصدره اليوم، هذا التشريع المهم والذي لقى تأييدًا كبيرًا وواسع النطاق من جميع أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بمثابة صفعة قوية لسماسرة العمرة لأنه يصب في صالح شركات السياحة، والتي جرى الاعتراف بها كجهة وحيدة منوط، لها تنظيم رحلات العمرة كما أنه يحمي جميع المعتمرين من السماسرة والمتاجرة بهم.

تجدر الاشارة الى أن مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

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