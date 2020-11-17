محمد عبد الرحمن رئيسًا لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة
كتب- محمد عبيد:
أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتكليف المهندس محمد أحمد عبد الرحمن، للعمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، والعضو المنتدب لها، خلفًا للمهندس عادل منصور، الذي قدم له الطيار رشدي زكريا الشكر على جهوده خلال توليه رئاسة الشركة الفترة الماضية.
كان عبد الرحمن يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات لشؤون عمليات المطارات.
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