أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

محمد عبد الرحمن رئيسًا لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة

04:58 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
محمد عبد الرحمن رئيسًا لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة

رشدي زكريا

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتكليف المهندس محمد أحمد عبد الرحمن، للعمل رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، والعضو المنتدب لها، خلفًا للمهندس عادل منصور، الذي قدم له الطيار رشدي زكريا الشكر على جهوده خلال توليه رئاسة الشركة الفترة الماضية.

كان عبد الرحمن يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات لشؤون عمليات المطارات.

رشدي زكريا الشركة القابضة لمصر للطيران محمد أحمد عبد الرحمن

الخبر التالى:

بدءًا من نوفمبر الجاري.. "طيران الإمارات" تشغل أكبر طائرة في العالم يوميًّا إلى القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا