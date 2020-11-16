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الكهرباء: 900 ألف طلب تحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن

02:18 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
الكهرباء: 900 ألف طلب تحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الآن

العدادات الكودية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو، تلقت حتى اليوم حوالي 900 ألف طلب للتحويل من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية والبالغ عددها حوالي 2.135 مليون وحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن المنصة الإلكترونية تستقبل حوالي 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، مضيفة أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9.

وتستقبل المنصة أيضاً عددا كبيرا من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

وشدد على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحويل من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.​

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