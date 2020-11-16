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بالرابط.. فتح باب التقديم للسكن بالمدن الجامعية لطلاب الأزهر

10:44 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
بالرابط.. فتح باب التقديم للسكن بالمدن الجامعية لطلاب الأزهر

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، باب التقديم لتنسيق القبول بالمدن الجامعية للمستجدين، والمتخلفين عن التقديم من المرحلة السابقة، بداية من غد الاثنين، إلكترونيا على الرابط التالي: اضغط هنا

وأعلنت جامعة الأزهر تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا بكليات الجامعة بالقاهرة، بدءًا من اليوم الاثنين.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عقد اجتماعا موسعا ضم قيادات المدن الجامعية، عقب عودته وتعافيه من وعكته الصحية؛ للوقوف على إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، خاصة أن الظروف التي مرت بها البلاد ووجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية تسببت في تسكين المدن الجامعية بنسبة 60 % من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات؛ كإجراء من الإجراءات الاحترازية، وتخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.

وأضاف أن الاجتماع ناقش بعض الأمور التي تضمنت ما نشر على بعض مواقع السوشيال ميديا من دهان بعض الحجرات بألوان مختلفة، وأوضح مدير عام المدن الجامعية أن الطلاء يرجع لمجموعة من الطلاب أعلنوا عن نيتهم بالقيام بدهانها، وإجراء عملية صيانة وتجميل لها على نفقتهم الشخصية، وبدورها قامت إدارة المدن الجامعية بتوجيه الشكر لهم وتكريمهم، مؤكدة على أنهم نماذج مضيئة يجب أن يُقتدى بها في الانتماء والحفاظ على مؤسسات الجامعة.

جامعة الأزهر المدن الجامعية الطلاب المستجدين محمد المحرصاوي

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