100 تابوت وأقنعة مذهبة.. تفاصيل الإعلان الجزئي عن أكبر كشف أثري بسقارة في 2020
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أعلنت وزارة الآثار عن أكبر كشف أثري في سقارة
هذا الكشف ليس الأول ولكنه الأكبر في عام 2020
ما تفاصيله؟
وجدت الحكومة حتى الآن 100 تابوت فقط ويبقى الكثير
ما العدد الكلي؟
بحسب وزير الآثار يتوقع أن يصل لـ 300 تابوب
يرجع تاريخ تلك التوابيت إلى نحو 2500 عام
متى يتم الإعلان عن باقي المجموعة؟
خلال شهر ديسمبر المقبل
هل يضم توابيت فقط؟
عثر على الكثير من الوجوه المذهبة
الكشف تم بأيادٍ مصرية خالصة بجميع مراحله
أين تذهب هذه المقتنيات؟
للمتحف الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير
تعتبر سقارة منطقة غنية بالكنوز المصرية القديمة
قال الوزير: سقارة لم تبح بـ 1% من أسرارها ويتوقع أن نجد الكثير هنا
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