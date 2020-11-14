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100 تابوت وأقنعة مذهبة.. تفاصيل الإعلان الجزئي عن أكبر كشف أثري بسقارة في 2020

04:23 م السبت 14 نوفمبر 2020
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أعلنت وزارة الآثار عن أكبر كشف أثري في سقارة

هذا الكشف ليس الأول ولكنه الأكبر في عام 2020

ما تفاصيله؟

وجدت الحكومة حتى الآن 100 تابوت فقط ويبقى الكثير

ما العدد الكلي؟

بحسب وزير الآثار يتوقع أن يصل لـ 300 تابوب

يرجع تاريخ تلك التوابيت إلى نحو 2500 عام

متى يتم الإعلان عن باقي المجموعة؟

خلال شهر ديسمبر المقبل

هل يضم توابيت فقط؟

عثر على الكثير من الوجوه المذهبة

الكشف تم بأيادٍ مصرية خالصة بجميع مراحله

أين تذهب هذه المقتنيات؟

للمتحف الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير

تعتبر سقارة منطقة غنية بالكنوز المصرية القديمة

قال الوزير: سقارة لم تبح بـ 1% من أسرارها ويتوقع أن نجد الكثير هنا

وزارة الآثار سقارة أقنعة مذهبة

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