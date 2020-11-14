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السيسي عن سد النهضة: نسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقنا المائية

03:29 م السبت 14 نوفمبر 2020
السيسي عن سد النهضة: نسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقنا المائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سام نيوما"، رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومشاركة السفير الناميبي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة "نيوما" إلى القاهرة، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة ناميبيا الشقيقة، ومهنئاً إياه على حصوله مؤخراً على جائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام" تقديراً لجهوده وإنجازاته في مجال تسوية النزاعات بالقارة الأفريقية، وكذلك لنضاله الطويل لتحقيق استقلال ناميبيا.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية الأفريقية، خاصةً ملف سد النهضة، حيث أكد رئيس ناميبيا الأسبق على تأييد بلاده لمساعي مصر من خلال المفاوضات لحل تلك القضية على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، ومن جانبه أكد الرئيس في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري الساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق مصر المائية وكذا يلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.​​

الرئيس عبد الفتاح السيسي سد النهضة سام نيوما

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