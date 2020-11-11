زخات شهب وحبيبات غبار.. العالم على موعد لمشاهدة ظاهرتين فلكيتين "الليلة وغدا"

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، الرئيس السابق لقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ظاهرتين فلكيتين تحدث في سماء العالم، مساء اليوم وغدا الخميس، تتمثل في زخات شهب الثوريات الشمالية الناتجة من حبيبات الغبار لأحد الكويكبات.

وقال تادرس في تصريح لمصراوي، إن الظاهرة عبارة عن زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 7 شهب في الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بأن منها شهب عالية السطوع.

وأوضح أن زخة شهب الثوريات الشمالية تنتج من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب تي جي 10-2004، وتستمر هذه الزخة من 20 أكتوبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 11 إلى فجر اليوم التالي 12 نوفمبر، ولن يمثل هلال القمر الرقيق فجرا مشكلة كبيرة هذا العام فستبدو السماء مظلمة لتتيح فرصة لهواة الفلك لمتابعة هذا الحدث.

وأضاف أن أفضل مشاهدة للظاهرتين، ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم بعيدا تماما عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الثور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء.

وأشار تادرس، إلى أن مثل هذه الظواهر ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ويرصدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فهمي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر نوفمبر الجاري، حوالي 10 ظواهر فلكية، بدأت أولها 10 نوفمبر، وذلك بوصول كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 19 درجة تقريبا من الشمس، وتنتهي يوم 30 نوفمبر، بحدوث خسوف شبه ظلي للقمر لا يرى في مصر ولا أفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكتين وآسيا واستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلا دون إظلام.​