بالصور.. دياب وشوبير وزاهر بحفل تكريم محمد صلاح



كتب- مصراوي:



نظم الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، حفلا لتكريم لاعب المنتخب الوطني والنجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.



حضر الحفل العديد من نجوم الرياضة والسياسية وفي مقدمتهم أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، والكابتن أحمد شوبير، والكابتن سيف زاهر وغيرهم من النجوم بالإضافة إلى قيادات الاتحاد المصري لكرة القدم.



أحمد دياب، هو عضو مجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة شؤون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال تتجاوز 26 عامًا؛ حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال في عام ١٩٩٨، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات "الصعيد الوطنية للصلب"، و"ليبرتي برودكشن" و"فيوتشر أوتوموتيف".



له العديد من الإسهامات الرياضية، إذ أسهم في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي التي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وأسهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.



ونظَّم دياب، خلال الفترة الأخيرة، كثير من البطولات للناشئين، شارك بها ما يزيد على 3500 ناشئ يمثلون 42 ناديًا؛ وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كل المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر.



وتأتي تلك الاحتفالية على هامش معسكر المنتخب الوطني، وذلك استعدادا لمباراته مع توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن محمد صلاح وصل إلى القاهرة مساء أمس، الإثنين، للانضمام لمعسكر المنتخب.