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أمطار غزيرة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

08:46 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
أمطار غزيرة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

أمطار غزيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدار الـ 3 أيام المقبلة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس على النحو التالي:

الخميس

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقي الأنحاء نهاراً.

الجمعة والسبت

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية يومي الخميس والجمعة تكون متوسطة إلى غزيرة يوم السبت.

وقالت الهيئة: ويبقى التحذير من الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة يومي الجمعة والسبت تكون كثيفة على بعض المناطق.

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أمطار غزيرة الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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