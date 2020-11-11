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مدبولي يوجه بسرعة إنهاء وتسليم 6 مدارس جديدة من مدارس النيل

03:06 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
مدبولي يوجه بسرعة إنهاء وتسليم 6 مدارس جديدة من مدارس النيل

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء وتسليم ٦ مدارس جديدة من مدارس النيل فاقت نسبة تنفيذ معظمها ٩٥٪.

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الاجتماع عرض وزير التربية والتعليم الجهود التي قامت بها الوزارة، منذ نقل تبعية وحدة النيل إليها، من أجل تعزيز وتطوير هذه المنظومة التعليمية المتميزة، والتوسع في إنشاء عدد من المدارس الإضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما تتمتع به مدارس النيل من مستوى ومحتوى تعليمي يحظى بالتقدير.

وفي هذا الصدد، وبحسب بيان، حث رئيس الوزراء، وزارة التربية والتعليم على استمرار الجهود الهادفة إلى الارتقاء بتلك المنظومة، كما وجه بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة إنهاء وتسليم ٦ مدارس جديدة فاقت نسبة تنفيذ معظمها ٩٥٪، وتقع في مدن السادات، وأسيوط الجديدة، والأقصر، ودمياط الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، وسرعة تشغيلها.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مدارس النيل

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