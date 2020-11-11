مسؤولو "الإسكان" يتفقدون توسعات السوق الحضارية ومشروعات الزراعة بمدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بعض المشروعات بمدينة الشروق، اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز.

واستهل المهندس علاء عبد العزيز جولته بتفقد أعمال توسعة السوق الحضارية "منافذ الخير"؛ حيث قام بالمرور على التوسعات الجارية بالأقسام المتخصصة، والتي تعد كامتداد لـ"منافذ الخير" القائمة، مشيدًا بما تم إنجازه بتلك الأقسام وإعدادها للتشغيل.

وشملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة متابعة مشروعات الزراعة بالمدينة، والمتضمنة مشروعات زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمناطق من الأولى إلى السادسة "عمارات"، ومنطقة إسكان المستقبل؛ حيث أشاد بسير خطة العمل، مؤكدًا على أعمال الصيانة الدورية؛ للحفاظ على ما تم إنجازه من زراعة وتجميل بتلك المناطق.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن الأقسام الجديدة تم تخصيصها لبيع سلع (اللحوم- الدواجن- الأسماك)؛ حتى يتم فصلها عن الأنشطة الأخرى، كما تم تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيبات بمشاركة المجتمع المدني.

وأضاف الغيطي: تضمنت الأقسام التي نُفذت بمساحة (500م2) 16 منفذًا مجهزًا بما يلزم من مصادر (كهرباء- مياه)، ووصلات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أرضيات وحوائط من البورسلين والسيراميك؛ بهدف التمكن من النظافة على الوجه الأمثل، وحتى لا يتضرر أي من رواد المنافذ، وجارٍ التجهيز والتشغيل قريباً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأقسام ستكون إضافة مهمة لتجربة السوق الحضرية؛ لتحقيقها الموازنة السعرية للسلع المختلفة المقدمة للمواطنين والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في ظل توفير البديل لهم.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار أعمال الزراعة مع تكثيف فرق العمل والصيانة أولاً بأول بمشروعات الزراعة والتجميل بمناطق العمارات كوسيلة جذب مهمة لإقامة السكان، مشيرًا إلى أن أعمال زراعة المسطحات الخضراء بمنطقة إسكان المستقبل مستمرة تباعاً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة تنسيق الموقع وإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف بكل قطاع يتم تجهيزه للزراعة؛ لتكتمل الصورة الحضارية لأول وأكثر مناطق تشهد كثافة سكانية بمدينة الشروق.